El diputado de Compromís Joan Baldoví se ha despedido del Congreso de los Diputados con lágrimas para poner rumbo a la campaña electoral valenciana del 28M, comicios en los que se presenta como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

"Hoy es un día especial porque es mi última rueda de prensa en esta sala. Espero no emocionarme demasiado pero la vida sin emociones es menos vida. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando fui elegido alcalde de mi pueblo y ahora dejo una casa en la que he estado 11 años. En esta casa he cometido errores y aciertos. He ganado paellas y las he perdido. He repartido naranjas y quiero agradecer todo lo que me habéis enseñado", ha dicho ante los periodistas allí congregados.

Baldoví ha pedido perdón por si ha sido "pesado con la negociación de la financiación autonómica" y ha señalado que aprovechará todo lo que ha "aprendido" en el Congreso para "trabajar" por los suyos en la Comunitat Valenciana.

"Dos de los días más felices fue cuando me dieron el premio Azote del Gobierno y el de mejor relación con la prensa. El viernes empiezo un nuevo reto, el más grande, ser presidente de la Generalitat Valenciana", ha apuntado.

"Gracias por tratarme siempre con tanto cariño, acabo deliberadamente de manera muy breve. Os extrañaré mucho", ha zanjado entre lágrimas y recibiendo los aplausos de los periodistas parlamentarios.