La respuesta (y la cara) de Díaz Ayuso al ser preguntada por si aceptaría una invitación para ir al Orgullo LGTBI

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido afirmar que aceptaría una invitación para acudir al Orgullo LGTBI si fuera presidenta de la comunidad. Es más, su gesto ha sido revelador.

"Al Orgullo no suelo ir", avisaba Ayuso, que al ser preguntada por si aceptaría una invitación si fuera nombrada presidenta insistía en el "no sé" y en un esclarecedor: "Lo respeto, pero no suelo ir, como muchísimas personas del colectivo LGTBI".

Antes de ello, la candidata había defendido que "el Orgullo Gay es lo que es a día de hoy por gobiernos del Partido Popular" por lo que piensa que "debe seguir siendo donde se está celebrando, pero respetando el descanso de los vecinos".