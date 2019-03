Podemos le para los pies al PSOE en la Comunidad Valenciana

Ximo Puig no ganó, a juzgar por su sonrisa, casi casi se veía de Presidente hasta que Pablo echó el freno: "Compromís en la Comunidad Valenciana tiene un resultado muy interesante, entendemos que son representantes del cambio político. Con Compromís podemos entendernos de otra manera, con el PSOE no vamos a entrar en Gobiernos".



Un Podemos más Compromís podrían hacer a Mónica Oltra presidenta que ha dicho que se presenta "para ser presidenta" y que si le toca "barrer el Palau de la Genralitat", lo hará. Matemáticamente es posible, si Podemos decide apoyar a Compromís su suma sería 32, más que el PP, por tanto el consuelo del PSOE sería Ciudadanos, una suma que da 36, más que todos.



"El PSOE va a liderar el cambio progresista", es lo que decía el día de las elecciones Pedro Sánchez. Sin embargo, en el comienzo de las negociaciones, al PSOE se le complica eso de liderar. En Aragón, Echenique dice que les va a hablar de tú a tú y advierte de que nadie dé por hecho quién será el Presidente. En 'Al Rojo Vivo' ha dicho que "el PSOE viene con una pesada mochila, no está claro que vaya a liderar el cambio en Aragón".



A semanas de que se constituyan los Parlamentos, Baleares tampoco pinta fácil para el PSOE, que también podría quedarse sin Gobierno si Podemos suma con otros.