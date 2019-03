Pablo Casado: "Preocupa menos el paro porque cada día se crean 2.000 empleos"

"Yo hablo de paro, por supuesto. Hace una semana me decían que solo hablamos de economía y de paro. De repente el presidente dice que ya no es una preocupación tan grande la quiebra económica y la destrucción de empleo… no podemos entrar con precisión de cirujano a los adjetivos que se emplean en un mitin", afirma Pablo Casado.

El portavoz del PP añade que ahora "se crean 2.000 empleos al día cuando antes se destruían 3.500 cuando gobernaba el PSOE". "A Rajoy es a quien más le preocupa el paro, que es el que está gestionando el empleo en España", sentencia.