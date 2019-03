Lapsus de la candidata del PP en Zamora: "No vamos a fallar como tampoco el PP ha foll... a los españoles"

LA LISTA DE LAS CURIOSIDADES DE LOS POLÍTICOS

Con la primera parte de la campaña superada, se puede sacar como conclusión que el tiempo empieza a pasar factura y los lapsus se multiplican. Albert Rivera, líder de ciudadanos, ha dicho que "lo que necesita ahora España es venganza, no Justicia". Clara San Damián ha dado un vuelco radical a una frase cambiando una vocal: "No vamos a fallar a los ciudadanos como tampoco el Partido Popular ha foll.. a los españoles". San Damián reconoce su patinazo y probablemente no esperaba que su jefe, Juan Vicente Herrera, iba a meter después el dedo en la llaga diciendo "ole las candidatas".