Incertidumbre y estrategia en un inicio de campaña en plena resaca del CIS

Con el CIS aún caliente, los líderes políticos se lanzan a hacer campaña. Según las encuestas, Ciudadanos aparece en todos los parlamentos autonómicos y puede ser llave de muchos gobiernos.

Ciudadanos le pisa los talones a Podemos, que a pesar del frenazo no rebaja sus expectativas. Dicen que están encantados de hacer campaña y avisan de que no se conformarán con la plata o el bronce. "El programa de Ciudadanos parece hecho por FAES, no he visto a Rivera en un desahucio", afirma Pablo Iglesias.

Entre los más golpeados por el CIS, UPYD que no ha tenido un primer día de campaña fácil e Izquierda Unida, que a pesar del batacazo de la encuesta, no se rinde.

Si alguien comienza la campaña con buen CIS es el PSOE con su remontada. Pedro Sánchez ya ha sacado el autobús para recorrerse España y también saca pecho. "Nosotros tenemos las cuentas claras, no como el PP", ha asegurado Sánchez.

En el Partido Popular han encontrado consuelo. El CIS asegura que pierden casi todas las mayorías absolutas, sin embargo insisten: "seremos el partido más votado en las elecciones autonómicas y municipales", afirma Mariano Rajoy.