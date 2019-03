Esperanza Aguirre matiza su propuesta sobre un gobierno de concentración: "Es un desiderátum imposible"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aclarado que el gobierno de concentración al que hizo referencia no es más que "un desiderátum imposible" y ha reiterado que su apoyo en la investidura seguiría siendo para el socialista Antonio Miguel Carmona. Es evidente, en palabras de Aguirre, que si su propuesta era la de iniciar conversaciones para dar la Alcaldía a un representante de una fuerza "que no represente una ruptura con el régimen constitucional", "no tiene el menor sentido que después propugne un gobierno con la fuerza que sí está por acabar con el régimen actual".

