Begoña Villacís: "No participaríamos en ir contra una formación que ha nacido democráticamente"

SE UNE A CARMONA EN EL RECHAZO A PACTAR CONTRA AHORA MADRID

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que "la propuesta de Aguirre no es materializable porque el PSOE ya ha dicho que no". "Vamos a respetar las reglas del juego y eso vamos a demostrar", ha asegurado, y es que, en su opinión, Ciudadanos no participaría "en ir contra una formación que ha nacido democráticamente". Por último, he hecho un llamamiento a negociar ideas y no puestos: "Si las propuestas son sensatas no entienden de etiquetas".