Albert Rivera: "Dejémonos de sillas y de juegos de tronos"

Albert Rivera, ha dicho que para que el 24 de mayo haya un cambio tiene que "votarse" por el mismo, porque si no luego vendrán las "cábalas" y las "lamentaciones", y ha asegurado que no van a defraudar los que apoyen a su partido porque están por España, "no por los votos".

En el acto central de campaña celebrado en el Teatro Compac de Madrid, acompañado por los candidatos madrileños a la Comunidad, Ignacio Aguado, y al Ayuntamiento, Begoña Villacís, el líder de Ciudadanos ha pedido "dejarnos de juegos de sillas y juego de tronos". "Quien esté contento, satisfecho o se sienta bien con lo que hay en la Comunidad de Madrid o en España que vote al PP o al PSOE" pero al que no le gusten las cosas les ha sugerido que "voten a un cambio" porque si no después tendrán que hacer "cábalas", ha dicho.

Al comienzo de su discurso, un reducido grupo de simpatizantes de VOX han interrumpido sus palabras acusándole de haber censurado al partido de Santiago Abascal en el debate de Telemadrid, y entre los aplausos de los asistentes, Rivera ha pedido silencio y ha dicho que "censura es no dejar hablar a los demás".

Ante un auditorio de 700 personas, a las que se han unido otros 600 que han seguido el discurso de Rivera, Aguado y Villacís por "streaming", el presidente de Ciudadanos ha insistido en que los votos a este partido "no son un cheque en blanco". Rivera, que apuesta por "trabajar a largo plazo y no a regate corto", ha asegurado que su partido va a conseguir que Madrid vuelva a ser de los madrileños, no del PP ni del PSOE, como han conseguido que Andalucía vuelva a ser de los andaluces.

Tras referirse a Podemos, que echa la culpa de todo a Rajoy, al PSOE, que no tiene propuestas, Rivera ha dicho que ha llegado la "hora de los valientes" y la de "mojarse" como él lo lleva haciendo 16 años con su afición al waterpolo y refiriéndose a los que le acusan de "no mojarse".

Rivera ha asegurado que está en política para tomar decisiones porque "uno no se mete a esto para calentar banquillo" y ha pedido a los políticos que tengan "dignidad" y mientras no haya primarias, que renuncien a su escaño o a cobrar un sueldo si no están de acuerdo con lo que dice su partido.