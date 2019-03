Teresa Rodríguez: "En el Parlamento andaluz vais a tener a quince aliados del pueblo"

LA CANDIDATA DE PODEMOS VALORA LOS RESULTADOS

La candidata de Podemos hace valoración de los resultados electorales de su formación en Andalucía. Avisa al resto de partidos de que sus "ojos serán los ojos de la gente", por lo que no permitirán ningún tipo de corrupción en las instituciones autonómicas. Califica a los 15 diputados de su formación que accederán al Parlamento como "la bancada de la gente corriente". Eso sí, Teresa Rodríguez no oculta cierto disgusto y admite: "Salíamos a ganar y de momento no lo hemos conseguido".