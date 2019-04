El secretario general de CCOO de la Policía Municipal de Madrid: "Este sindicato está fomentando el odio. Dice que somos traidores"

El secretario general de CCOO de la Policía Municipal de Madrid también se plantea pedir protección: "Me he visto sometido a amenazas. Voy a solicitar a la Dirección que me ponga escolta. Me la ofreció hace unos días". Emiliano Herrero se refiere a amenazas como esta: "Sabéis cómo se llama el 'compañero' que ha denunciado a otros compañeros por, al parecer, amenazas. Y para dar credibilidad a su denuncia ha sacado a la luz pública comentarios hechos en un ámbito privado".

Este mensaje recibía respuesta por otro miembro del grupo: "Es el que estuvo en la SectaTV, dando publicidad, no de la denuncia de su compi, sino de lo que pensaban otros componentes del grupo dentro de un ámbito privado para poner a todos los ciudadanos en contra haciéndoles creer que somos unos nazis criminales".

Desde que salieron a la luz los lamentables mensajes del grupo de WhatsApp de los agentes municipales, Herrero ha apoyado publicamente al policía que lo denunció. En Al Rojo Vivo se ha mostrado muy contundente. Ha denunciado el clima de hostilidad que se vive en el propio sindicato tras esa denuncia.

"Este sindicato está fomentando el odio, el enfrentamiento interno y perseguirnos. Dice que somos traidores", critica Herrero. Asegura que los que fomentan este odio son una minoría. "La mayoría no estamos con ellos, no los queremos al lado". Sin embargo, el agente que lo denunció continúa de baja y con escolta: tiene miedo a las represalias.

En este polémico grupo de WhatsApp se han podido leer amenazas a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, plantear poner una bomba en Lavapiés o hacer apología del nazismo. El Ayuntamiento continúa con la investigación interna y tres policías ya han sido apartados de sus funciones.