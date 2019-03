El primer gran debate parlamentario de Pedro Sánchez refleja el aumento de la tensión con el PP: le acusa directamente de "pagar a los terroristas"

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso antes del Consejo Europeo para, según ha dicho, "escuchar a todas las fuerzas políticas". Pero lo que ha escuchado del Partido Popular han sido acusaciones y críticas por dialogar con los catalanes.

"Usted está dispuesto a pagar a los terroristas y pretende reunirse con el señor Torra, pero le sugiero que suspensa esa reunión", ha reprochado Rafael Hernando, presidente del Partido Popular en el Congreso. Sánchez , por su parte, ha asegurado que el PP no tiene posición sobre Cataluña porque "hay un candidato que defiende la reforma constitucional, otra candidata que defiende la operación diálogo y otra que defiende la aplicación del Artículo 155 antes de lo que hizo el Gobierno".

Mientras los populares ven a Sánchez demasiado cerca de los independentistas, Esquerra Republicana le acusa de alejarse. "La relación entre ustedes y nosotros está muy tocada", le ha reprochado Joan Tardà, portavoz de ERC. El presidente del Gobierno ha querido recalcar que "nosotros no consideramos que la Constitución sea un margen estrecho para poder dialogar y encontrar una solución a la crisis de Cataluña".

Dicha tensión también se ha percibido también con Albert Rivera. "Sigue escondido y hablando de todo aquello que no tiene que ver con gobernar, seguramente porque usted no pueda gobernar", le ha recriminado el presidente de Ciudadanos. A lo que Sánchez ha querido responder, "da la sensación de que usted inaugura España todos los días. Parece que este país no existía antes de que usted llegara a esta cámara".

Mientras que se ha apreciado un tono mucho más relajado con Podemos, que le da las gracias aunque también le ha pedido alguna reflexión. "Fue usted imprudente al decir que los centros de desembarco de inmigrantes son un tema a estudiar", le ha dicho Pablo Iglesias.