El PP tacha de "inadmisible" el manifiesto del 8M y Cs tampoco lo comparte porque "no es cierto"

El Partido Popular ha celebrado su propio acto del 8M. Con el lema 'No hablamos por ti, hacemos para ti", Pablo Casado y las candidatas del partido se han distanciado de un discurso que, según ellas, está imponiendo la izquierda. "Rechazo el discurso por el cual dividen a hombres y mujeres. Es un discurso cada vez más fuerte que además pretende dividirnos entre mujeres buenas y malas", ha afirmado Isabel Díaz-Ayuso, candidata popular a la Comunidad de Madrid.

Ninguna de las dirigentes populares estarán en la calle este 8 de marzo junto a las miles de mujeres que pedirán igualdad. La razón, según han criticado, es que el manifiesto ha sido manipulado. "La izquierda es una opción política, pero no puede manipular al feminismo", ha criticado Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP.

Rechazan un manifiesto que sí se opone a la derecha y a la extrema derecha, pero según Pablo casado, el texto del 8M va más allá. "Habla de un país militarizado en el que se conculcan las libertades", ha asegurado el presidente popular. laSexta ha buscado su razonamiento en el texto, pero esto es lo que aparece: son "antimilitaristas", según señalan, porque están "contra las guerras".

Ciudadanos tampoco comparte lo que dice el manifiesto. "No me gusta porque no es cierto. Porque hay un feminismo liberal inclusivo. Yo no quiero una guerra de sexos entre hombres y mujeres", ha apuntado Albert Rivera, líder de la formación naranja. No obstante, ya han advertido que acudirán a la manifestacion de un día que reivindican con un vídeo que contiene un mensaje muy claro: "Soy feminista, soy liberal".

Esta posición ha sorprendido al Gobierno. "Resulta de una manera extraña que las derechas se quieren apuntar a esto en el último minuto y de forma torpe, inventándose términos", ha lamentado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Ella acudirá a la manifestación junto a varios miembros del Gobierno, aunque no estará Pedro Sánchez.