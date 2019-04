El PP madrileño habría ordenado espiar a Ignacio González durante su viaje a Colombia en 2008 por 300.000 euros

Siguieron a Ignacio González hasta Colombia y grabaron sus movimientos con cámara oculta. Según los abogados del detective que realizó el espionaje el encargo se hizo desde el PP madrileño.

"Por lo que nuestro cliente sabe, la orden de hacer ese seguimiento parte del entorno del Partido Popular. Entonces, es por eso por lo que nos extraña", aseguran los abogados del detective en un audio.

Así se lo contaron a los representantes del entonces vicepresidente madrileño en una reunión secreta que se celebró en la sede del gobierno de la comunidad. Audios a los que ha tenido acceso el diario 'El Mundo' y en los que se cifra el coste de esos seguimientos a González.

"El pago que se hizo a Mira, fueron 300.000 euros, cree saber, por lo que le han dicho cómo se efectuó ese pago. Y a través de quien", afirman en la grabación.

Los abogados apuntan a un pago con facturas falsas y señalan que hay terceros actores involucrados. González sospechaba de su entorno más cercano, y según 'El Mundo' buscaba pruebas para demostrarlo

Desde la oposición tienen menos dudas de las responsabilidades. "Está claro que no esto no fue una acción de subalternos por la iniciativa de ponerse a curiosear", asegura Ángel Gabilondo. Desde la Comunidad de Madrid no han querido opinar.