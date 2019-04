El PP culpa a Pedro Sánchez del bloqueo político mientras que el líder socialista señala a Rajoy, Rivera e Iglesias

El PP vuelve a apoyar a su candidato a lehendakari en un acto de campaña en Vitoria. Desde allí han culpado de nuevo a Sánchez del bloqueo que sufre el país: "El ciudadano Sánchez está atrincherado en seguir bloqueando y seguir en la radicalidad" ha dicho Andrea Levy.

Pero Sánchez se defiende: "Rajoy dijo 'que se vayan los malos' e Iglesias que si 'la gente se cree que es idiota' pero lo realmente malo es que entre regeneración o Rajoy, algunos optaron por Rajoy y con su intransigencia parecen que están queriendo lo mismo".

Y el bloqueo que critica el PP dice Susana Díaz, ya lo practicaron ellos hace meses en Andalucía: "Iban el PP y Podemos de la mano, intentaron impedir que hubiera un gobierno, que hubiera presupuesto en Andalucía".

Lo que no quieren en Podemos es ni a Rajoy ni tampoco celebrar unas terceras elecciones. Por eso, insisten al PSOE: puede haber un gobierno alternativo: "Si quiere intentar un gobierno alternativo con nosotros o no. si lo quiere intentar, hay posibilidades y hay números" dijo Errejón. Eso sí, no a cualquier precio: "Gobernar con 85 diputados es imposible, 5.000 de votos no caben en un cheque en blanco" ha dicho Irene Montero.

También desde Vigo, Albert Rivera le advierte a Sánchez de la necesidad de posicionarse y tomar una decisión: "Volver a cometer el error de sumar con los nacionalistas o quiere llegar a acuerdos en la oposición también con C's o el PP, estoy convencido de que hay socialistas que no puede entender que el PSOE esté tramando un gobierno con Podemos y los nacionalistas". Lo que ocurra en Galicia y Euskadi marcará los ritmos de la política nacional en las próximas semanas.