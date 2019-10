El Gobierno ha lanzado una ofensiva internacional para "explicar las fortalezas" del sistema democrático español el mismo día que se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés. Pedro Sánchez ya ha anunciado que comparecerá ante los medios tras la sentencia.

Participan la vicepresidenta Carmen Calvo junto a Josep Borrell, Fernando Grande-Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luis Planas, Teresa Ribera, José Guirao y Pedro Duque.

En inglés, francés, alemán y ruso, los ministros recuerdan que "España es una democracia consolidada, una de las más fuertes del mundo", dentro de la campaña que Moncloa ha denominado #EverybodysLand (la casa de todos).

El Ejecutivo ha publicado un vídeo de unos ocho minutos y otro de casi un minuto, a modo de spot.

En éste último, se intercalan los ministros y los idiomas, para lanzar el siguiente mensaje: "Fue muy duro para nosotros lograr una democracia real, así que no lo vamos a olvidar. Una de las democracias más consolidadas del mundo, los nacionalismos dividen a la sociedad entre maridos y mujeres, entre hermanos y hermanas, tenemos que hacerlo juntos. He podido cumplir mi sueño de convertirme en un astronauta europeo (dice Duque en ruso). Las diferencias siempre nos hacen más especiales. No podría imaginarme vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos. España la casa de todos, la casa de todas”.

En la versión larga, los ministros van relatando además experiencias personales que ponen en valor el sistema democrático de España iniciado hace 40 años tras la transición.