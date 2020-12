El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertido en una carta remitida a la ministra de Hacienda que la armonización fiscal que pretenden de los impuestos de patrimonio y sucesiones es inconstitucional y "un directo y notorio ataque a la Constitución española".

El consejero lo ha adelantado en 'ARV': "Acabo de mandar una carta a la ministra de Hacienda advirtiéndole de que si pretende modificar los impuestos de Madrid mediante una comisión con la Generalitat de Cataluña o ERC se está metiendo en un lío constitucional muy serio que, por supuesto, requeriríamos de inconstitucionalidad. Porque los impuestos de Madrid solo los decide la Asamblea de Madrid", ha dicho.

"Es una advertencia porque es que, de verdad, se están metiendo en un tema muy serio. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas o se acuerda entre todos, o si no no es posible. No se puede pactar con determinados partidos o con otra Comunidad Autónoma para decidir los impuestos que tiene que tener una tercera".

La carta, a la que ha tenido acceso laSexta, traslada el "profundo malestar" que el acuerdo entre el Gobierno y ERC para armonizar determinados impuestos cedidos a las autonomías ha provocado en el Ejecutivo madrileño. Un pacto, dice la carta, "con el expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid".

"El anuncio de crear una "comisión bilateral Gobierno - ERC" para adoptar decisiones sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid no solo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional. En ese sentido, prefiero advertirle desde este momento de que, si avanzan por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional", reza la misiva.

Además, el consejero rechaza que la Comunidad de Madrid practique "dumping fiscal" al bonificar los impuestos de patrimonio a las grandes rentas: "El hecho de intentar justificar una invasión competencial de esta naturaleza sobre la base de un imaginario 'dumping fiscal' que, en realidad, no existe, evidencia, aún con más fuerza, el sinsentido de esta medida. Usted misma reconocía recientemente en una entrevista que no es correcto hablar de dumping. No puede existir 'dumping fiscal' ni 'competencia desleal' cuando las reglas de juego son idénticas para todos".