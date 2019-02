El Gobierno confirma la figura de un relator en la mesa de diálogo con el Govern Catalán

El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que en la mesa de dialogo con el Govern catalán, habrá una tercera figura. "Alguien que pueda tomar nota, pero no hacen falta mediadores", ha asegurado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, en el Senado.

Calvo da más detalles sobre esta figura: "Alguien que entienda de política". Sin embargo, para el Partido Popular esto significa aceptar las demandas de los independentistas, y en un duro comunicado les acusa de dar una puñalada por la espalada a la justicia.

"Es reconocer soberanía a la otra parte. Eso significa traicionar a España", ha denunciado en el Senado Ignacio Cosidó, portavoz de los populares. A ello ha respondido la propia Carmen Calvo: "Si dialogar es un delito, soy culpable. Espero mi condena".

Ciudadanos también ha atacado al Gobierno: "Sánchez, con tal de no pasar por las urnas, es capaz de arrodillarse", ha criticado Lorena Roldán, senadora de la formación naranja.

Esa figura es indispensable para que haya diálogo, según ha apuntado el Govern, y por tanto se abran a aprobar los PGE. "Estos Presupuestos no se tramitarán si no hay una voluntad firma y probada. Que haya una figura neutral, que la podemos llamar 'persona que dé fe', testimonial", ha declarado Elsa Artadi, portavoz del Govern catalán.

No obstante, el otro partido del Govern, ERC, tras meses pidiendo gestos al gobierno, ha acabado por plantarse. "Hemos presentado una enmienda a la totalidad", ha destacado Joan Tardà en Al Rojo vivo. Le van a tumbar los Presupuestos a Sánchez si no atienden sus demandas. Una postura a la que no se suma el PDeCAT.

"Jordi Sànchez dijo que no es serio plantear presos por Presupuestos", ha recordado en el Congreso el portavoz del partido, Carles Campuzano. Y esto lo comparte Podemos. "No puede haber monedas de cambio. Estos Presupuestos son buenos para todos", ha aseverado la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.