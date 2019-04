El ganador del concurso amañado de la DGT pagó un proyecto del marido de la directora general

Siguen saliendo a la luz detalles sobre el escándalo de la DGT, después de escuchar esas grabaciones en las que la subdirectora adjunta de formación vial, Marta Carrera acuerda con presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, las condiciones del concurso para los cursos de recuperación de puntos y favorecer así a la Confederación.

Ahora se sabe, que este hombre, que ganó el concurso amañado gracias a las facilidades de la DGT, pagó un proyecto del marido de la directora general de la DGT. Lo adelanta Ok Diario. Es un proyecto que financió la Confederación a la Universidad de Zaragoza donde trabaja el marido de María Seguí como investigador.

Según sus compañeros es él quien llega un día al laboratorio asegurando que ha tenido contactos con la Confederación Nacional de Autoescuelas, para financiarles un proyecto. Algo que llama la atención, por el hecho de que se hubieran puesto en contacto con él y no con el director del departamento.

Ese director asegura a OK Diario: “Yo le dije que podría ser legal pero no me gustaba nada. Tampoco éramos referente en ese tema en concreto y me pareció raro que nos lo encargasen a nosotros". Las alarmas empiezan a sonar porque lo que podría ser una simple contratación de servicios, empezaba a ser sospechoso, al esquivar por completo la Confederación de Autoescuelas el protocolo habitual y negociar directamente con el marido de la directora de la DGT, en lugar de con el responsable.