El enigmático mensaje de Oriol Pujol tras salir de la cárcel: "La fábula de la rana y el escorpión"

El exdirigente de CDC Oriol Pujol ha salido esta mañana de la prisión de Brians después de que el Departamento de Justicia le autorizara a hacerlo de forma diaria para trabajar o participar en actividades de voluntariado, después de que la Justicia le revocara el tercer grado concedido por la Generalitat.

A su salida del centro penitenciario, el que fuera portavoz de Convergència i Unió en el Parlamento catalán ha contestado a las preguntas de laSexta con una enigmática referencia a la fábula 'El escorpión y la rana'. "Mira, lo único la fábula de la rana y el escorpión", ha declarado, "si piensas, seguro que lo entenderás bien".

En la fábula a la que ha hecho referencia Pujol, un escorpión pide a una rana que le ayude a cruzar el río a sus espaldas, prometiendo no picarle, pero a mitad del trayecto falta a su palabra. Antes de que ambos mueran ahogados como consecuencia, el escorpión se justifica diciendo "no he tenido elección, es mi naturaleza".

El exsecretario general de CDC cumple una condena de dos años y medio por cobrar comisiones ilegales de empresarios en el llamado 'caso de las ITV', una sentencia de la que solo ha cumplido unos meses.