El cese del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid abre aún más la brecha entre 'pablistas' y 'errejonistas'

Sorprendido el ya exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, mostraba su indignación en Más Vale Tarde: "Por la mañana hablamos de integración y por la tarde de ceses". José Manuel López, critica la decisión y reivindica haber pasado por unas primarias a candidato a presidir la Comunidad de Madrid y critica la destitución: "A mí me suena a vieja política. Esto a dos días de Navidad me suena al artículo 135 de la Constitución con nocturnidad".

Calificativo para el que su sustituta ya tiene respuesta: "Vieja política es creer que uno está en posesión de un determinado institucional o político. Creo que los cargos y las instituciones están a disposición de la organización". La número 2 en las listas de Podemos a la Asamblea de Madrid afea también a López que comunicara el cese: "Tres horas antes de que se haya producido porque se ha hecho a las 10 y cuarto de la noche".

La decisión se produce horas después de la consulta a las bases sobre cómo debe hacerse Vistalegre 2, y Errejón denuncia que con ella no se respeta la voz de los inscritos: "Ayer la gente votó más democracia, diversidad y entendimiento para ganar juntos". Porque las tesis de Iglesias se impusieron con sólo unos 2.000 votos de diferencia y esta reacción no ha gustado nada a los más afines a Iglesias: "Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos. Íñigo, asó no" ha dicho Irene Montero.

El secretario general de Podemos Madrid, asegura que seguirán contando con él en el nuevo ciclo y que nadie sobra. Quién defiende no querer aferrarse al cargo es Pablo Iglesias: "Si pretenden que sea un secretario general florero que cuenten con otro". Reitera que advertir que no defenderá un proyecto alternativo al suyo, no es amenaza, sino coherencia.