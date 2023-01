Guerra sin cuartel en Ciudadanos. En dos entrevistas concedidas a 'El Mundo' y 'El Confidencial', Edmundo Bal carga duramente contra Inés Arrimadas, tachando su lista para liderar la formación naranja como "fraude" y acusándola de utilizar testaferros para "engañar a los afiliados".

"Lo que ella plantea es quedarse mandando desde la portavocía del Congreso. En una reunión le digo: no puede ser que la gente siga viéndote en televisión a ti como la voz del partido. Porque la refundación es de lo viejo a lo nuevo, y eso no va a ser creíble", argumenta Bal, que cree que el primer paso para levantar al partido es "ilusionar a los afiliados".

Bal no aclara el papel que tendría Arrimadas en la formación si resulta vencedor: "No será hasta la asamblea cuando se defina el organigrama. Lo que sí puedo decir claramente es que tiene que tener un papel principal, no subordinado". Para Bal, es clave que Arrimadas "deje de ser la cara visible de Cs".

En 'El Confidencial', acusa a Arrimadas de pretender "seguir mandando en el partido desde el Congreso, poniendo a otras personas delante como testaferros". "Ella insistió en que debía formar parte de esa lista suya, un fraude, porque así blanquearía su idea, ese plan de engañar a los afiliados dirigiendo el partido desde el Congreso, quedándose con lo bonito, con las cámaras, con los discursos, mientras otros se ocupan de los marrones del partido", añade.

Es más, Bal va más allá en sus críticas: "Eso de la unidad es un cuento chino. Aquí no hay ni unidad ni leches". Además, se confiesa como el diputado que tiene "más manía a Sánchez": "Me cesó de mi puesto de trabajo y me arruinó la vida".

"Cuando negociábamos los presupuestos generales del Estado con el Gobierno o los diferentes estados de alarma, nuestra intención de voto estaba entre el 8% y el 10%. Y hoy no llega ni al 1%, porque todos nos ven como a un partido de derechas", opina.