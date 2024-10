Desde que la periodista Cristina Fallarás comenzó a publicar testimonios de supuestas víctimas de violencia machista del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, cada vez hay más voces que denuncian lo que sufrieron.

A pesar de que la única persona que ha denunciado ante la Policía ha sido la actriz Elisa Mouliaá, cada día llegan más y más testimonios a las redes sociales de Fallarás. Ella es la periodista que está dando voz a las supuestas víctimas del expolítico.

El último testimonio que ha dado a conocer la periodista es escalofriante. Según empieza a relatar la supuesta víctima, Errejón "en seguida puso el pestillo y en ese momento ya supe que me había equivocado y no debía entrar ahí".

"Vino hacia mí y me bloqueé por completo, en ese momento pasé a ser una marioneta. Me subió los brazos, me quitó la camiseta y me lanzó a la cama", relata la víctima, quien añade que "hay cosas que quedan para siempre y caras que nunca se olvidan. Unos dientes apretados, una cara enrabiada, volcando toda su fuerza y frustración sobre ti".

Además, la víctima continúa diciendo que "el sexo en ese momento es lo de menos, y ya es decir". "Mientras mil pensamientos pasan por tu cabeza, él te coge del pelo, se droga encima de ti, unas rayas en los labios, otras en el culo", añade.