Duran: "Con la abstención, CiU muestra el malestar por el trato del Estado"

Duran Lleida señala en un artículo en La Vanguardia que el debate político sobre este proyecto de ley está distorsionado "por unos y otros", y ha criticado que PP y PSOE hayan excluido a CiU de una cuestión de Estado como ésta, a pesar de que la vicepresidenta Soraya Sáinz de Santamaría le informara del contenido de la ley.

"(...) me informó de lo que el PP-PSOE habían decidido. Ahora bien, ¿nos habían propuesto hablar y decidir -ya que se trata de una cuestión de Estado-, cómo afrontarla, cuándo y con qué contenido legislativo? No. Radicalmente, no", cuestiona Duran.

En este sentido, añade que "cuando se quiere un pacto de Estado se tiene que invitar a participar en la cocina para hacer el plato y no sólo en el comedor para ingerirlo", y advierte de que esta situación puede repetirse en la negociación del decreto de aforamiento del Rey.

Según el secretario general de CiU, la abstención de CiU no tiene que ver con el futuro rey, "una persona preparada y competente para afrontar una necesaria renovación", ni con que CiU sea partidaria de la república.

Existe, dice, una razón de fondo: "El Estado que Felipe VI heredará como rey está tratando a Catalunya muy injustamente. Él lo sabe. Y ese Estado no puede esperar que nuestra actitud en un debate de Estado sea como si no pasara nada. Pasa y mucho y además el nuevo rey tiene que ser muy sensible".

"No podemos hacer ver que llueve y no cobijarnos en un edificio lleno de goteras. Ojalá el nuevo rey pueda ayudar a reconstruirlo", remarca. "Sé que hay gente que no lo entiende. Sé que hay quien considera un error la abstención y cree que tendríamos que votar que sí. Como también hay quien cree que tendremos que votar que no. La realidad, por poliédrica, es altamente compleja resumirla en una palabra, es siempre arriesgado", señala el líder de Unió sobre la abstención.

Duran Lleida, que según fuentes de su partido decidirá su continuidad como secretario general de CiU tras la proclamación del príncipe de Asturias como rey, realiza en su artículo un balance positivo del reinado del Rey Juan Carlos.

"Queremos estabilidad y renovación, y en el caso de Catalunya, reclamamos, además respeto y reconocimiento a nuestra voluntad de ser y decidir lo que queremos seguir siendo en el futuro", afirma Duran, que anuncia en el artículo que estará en el acto de la proclamación del nuevo rey en Madrid.