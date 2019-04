Duelo abierto en Podemos: Pablo Iglesias amenaza con dejar su escaño si gana Íñigo Errejón

Después de tanto duelo entre Iglesias y Errejón, el número dos de Podemos afirma que el partido puede "salir dañado". Ha reconocido en ARV que en los últimos días se ha subido mucho el volumen y pide a la gente que vote con calma: "No hay jugar a cara o cruz". Además, ha defendido la necesidad de "votar con tranquilidad".

Pero Pablo Iglesias ha vuelto a poner las dos opciones sobre la mesa, si gana la lista y los documentos de Errejón, se va: "Dejaría la secretaría general, lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí". Al respecto, Errejón ha afirmado que "va a prevalecer la responsabilidad".

Lo que ha recuperado Iglesias ha sido su discurso más duro contra el PSOE: "Creo que lo de la cal viva era la verdad, en este país hubo dos personas a las que asesinaron por órdenes de un gobierno y las asesinaron en cal viva. Fue algo que ocurrió".

Errejón, aunque lo comparte, asegura que no es momento de dar consejos: "El problema es en qué medida demostramos a la gente que somos capaces de ser útiles ya, no como pepitos grillos de lo que no funciona".

Una alternativa, dice, que no se quede a la esquina del tablero político para ser un partido de mayorías. Entre tanto cruce de declaraciones, las reflexiones. Juan Carlos Monedero ha afirmado que "donde más se ha notado la influencia bolivariana en Podemos ha sido en el culebrón venezolano protagonizado".

Unas declaraciones que Errejón aseguran no se pueden permitir. Lo importante es ahora, centrarse en lo que pase tras Vistalegre.