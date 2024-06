El PP exige la dimisión de Pedro Sánchez por la causa contra Begoña Gómez, una petición que los 'populares' han redoblado tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a la mujer del presidente a declarar como investigada el próximo 5 de julio.

Ya el lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseveraba en 'Antena 3' que Sánchez "no puede seguir siendo presidente" -"Si me pasa esto presentaría mi dimisión irrevocable", aseguró- y este martes, poco después de conocerse la citación judicial, aunque reconocía que no hay condena contra Gómez, insistía en exigirle responsabilidades.

"Que la esposa del presidente del Gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente", aseveraba.

Sin embargo, hubo un tiempo no muy lejano en el que para Feijóo las imputaciones no eran para tanto y no ameritaban una dimisión, ni siquiera por parte del propio investigado. Así lo refleja la hemeroteca de su etapa al frente de la Xunta de Galicia, antes de asumir la dirección nacional del PP.

Entonces, Feijóo esgrimía que era "doblemente injusto" cesar a alguien porque le "llaman a declarar en un proceso". Lo hizo en 2019 para defender al entonces director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, acusado de falsedad documental.

Años antes, en 2014, el hoy líder del PP respaldaba a Paula Prado, alto cargo del PP gallego acusada de amañar un contrato público, afirmando que "ni un sumario es una sentencia ni una imputación es una condena".

Y, sin embargo, tras conocerse la citación judicial de Begoña Gómez, este miércoles el portavoz del PP, Borja Sémper, instaba al jefe del Ejecutivo a que "dé la cara" porque "la Moncloa está investigada por corrupción". "Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación", aseveró.

En la misma línea, este jueves el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha aseverado que "este Gobierno está agotado" y "estamos viviendo los estertores de una legislatura". "Lo sabe todo el mundo en nuestro país salvo una persona, que es Pedro Sánchez y cuando se dé cuenta tendrá que tomar una decisión", ha advertido, augurando no obstante que "antepondrá sus intereses personales y de su familia".