División de opiniones en el PP tras la sentencia de Estrasburgo

El presidente decidió respetar los tiempos este mates y a las preguntas de los periodistas sobre su valoración del fallo de Estrasburgo, a su salida del Congreso, Rajoy se limitó a contestar con un “llueve mucho” en alusión a la lluvia que en esos momentos caía en Madrid.

De momento, no se ha pronunciado sobre la sentencia de la doctrina Parot, pero este miércoles se reunirá con las asociaciones de víctimas, que ya han convocado una manifestación para el domingo. El PP no la apoya, pero Esperanza Aguirre, ya ha confirmado su presencia y no es la única que se desmarca del discurso oficial.

Jaime Mayor Oreja asegura que “ETA está agazapada esperando su momento”. Eso dice mayor oreja, mientras el Gobierno mantiene todo lo contrario. “ETA está derrotada” defiende e ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La puntilla la ponen desde Faes. Su secretario General alimenta la idea de que la culpa de todo es de Zapatero. Llega a decir que la derogación de la doctrina Parot formó parte de una negociación con la banda. "No es descabellado ver en la sentencia la inercia de una operación política protagonizada por Rodríguez Zapatero en su negociación con ETA”, afirma Javier Zarzalejos.

“Es una barbarie que alguien ahora quiera culpar a un Gobierno que luchó con los instrumentos del Estado de Derecho”, ha defendido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez. Y es que FAES también culpa al expresidente de nombrar al único magistrado español del Tribunal de los Derechos Humanos.