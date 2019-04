Continúan las diferencias dentro del Govern por asumir la responsabilidad del referéndum tras el cese del conseller Baiget

Según ha publicado El País, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pretendía nombrar a Junqueras coordinador de la consulta. Sin embargo, el líder de ERC ha rechazado, por el momento, la propuesta y ha exigido a Puigdemont que todos los consellers estuvieran implicados, incluso arriesgando su patrimonio en caso de tener que responder ante la Justicia.

Se ha preguntado por esto a Puigdemont, que le ha quitado importancia: "Claro que el señor Junqueras tiene ese cargo y claro que lo está cumpliendo". Por otro lado, Junqueras, al que la oposición señalaba como "el mártir del proces", ha respondido que no tenía vocación para serlo.

Para el Gobierno es la prueba de las consecuencias que tendrán este referéndum: "Van a acabar con el gobierno de la Generalitat. Yo creo que van a la búsqueda de valientes para no asumir su propia responsabilidad", ha asegurado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Además, insisten en que no se celebrará, como ha afirmado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Es claramente contrario a la ley porque no lo apoya absolutamente nadie y no tiene ningún sentido".

Una situación de máximo acoso, dice Puigdemont, con la que todos se deben comprometer: "Difícilmente podríamos pedir a la ciudadanía que confiase en su gobierno si su gobierno no se lo aplicase con la exigencia que pide el momento. Y el momento pide la máxima autoexigencia". Pero de momento no lo hacen ni los funcionarios de la administración local, que en un comunicado apuntan que están comprometidos con la Constitución española.