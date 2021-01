Nuevo escándalo en Andalucía por irregularidades en el proceso de vacunación. Después de conocerse que un centenar de funcionarios de la Consejería de Sanidad en Granada fueran vacunados sin que les tocara, el diario 'El Plural' desvela que tres directivos de Salud, esta vez en Almería, se han 'colado' en el proceso de vacunación.

Según ha apuntado el medio, se trataría del director gerente, el director de Enfermería y la directora de Salud del Distrito Sanitario de Almería. "Tomaron la decisión de vacunarse aun a sabiendas de que no debían ya que aún siendo sanitarios, no realizan servicios asistenciales y no están ni en tercera ni segunda y menos en primera línea contra el virus", apuntan.

Esos altos cargos sanitarios podrían haber tomado la decisión de vacunarse el mismo día que llegaron las dosis, el pasado 29 de diciembre, por lo que, siempre según lo que ha indicado 'El Plural', ya habrían recibido también la segunda dosis de la vacuna.

Los directivos del Distrito Sanitario de Almería se habrían adelantado a los médicos y el resto de profesionales que trabajan en primera línea contra el coronavirus, e incluso a las personas mayores que viven en las residencias de anciano, uno de los principales grupos de riesgo por la rapidez y la mortalidad en el contagio del virus.

Desde la llegada de las vacunas a España, ya se han llevado a cabo más de 1.000 pinchazos irregulares, especialmente entre el personal de consejerías de Sanidad y el ligado a los centros sanitarios. Pero también de partidos políticos, como el PSOE (25), PP (14), Junts Per Catalunya (3), PNV (2) o IU (1).