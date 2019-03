Diego Cañamero, en libertad provisional tras ser detenido por negarse a declarar por el asalto a un supermercado

La Guardia Civil ha detenido en Jódar (Jaén) al dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero para que declare ante el juez por una acción en una gran superficie comercial de Dos Hermanas (Sevilla), en la que, con otros sindicalistas, se sustrajo material escolar.



La detención se ha producido cuando Cañamero ha terminado de atender a la prensa en el Campamento Libertad, ante el domicilio de el exedil de Jaén en Común Andrés Bódalo, y antes de comenzar una marcha a pie hasta Madrid para pedir la libertad de Bódalo, encarcelado desde el 30 de marzo por agredir a un concejal del PSOE en 2012.



Según los sindicalistas, no es la primera vez que los agentes acuden a detener a Cañamero, que lleva casi dos meses en Jódar y han indicado que incluso se han personado en el campamento, pero al no encontrarse en ese momento allí no se lo llevaron.



Cañamero ha sido detenido para prestar declaración por un juzgado de Sevilla que además puso en busca y captura a los sindicalistas Néstor Salvador, Oscar Reina y Manolo Rodríguez, que ya fueron detenidos y puesto en libertad.