Derriban la estatua de Pujol en Premià de Dalt y el Ayuntamiento trabaja para restituirla

La estatua de Jordi Pujol en Premiá de Dalt ha sido derribada en el césped. Se investiga quién o quiénes han podido hacerlo. Hace ya unos días fue atacada con pintura. Es la única estatuta que tenía el expresident en toda Cataluña.

El pedestal en el que Jordi Pujol ha estado subido desde hace años luce vacío. Alguien en Premià de Dalt se ha encargado de derribar su estatua, única en Cataluña. Los vecinos dicen que se trata de un acto vandálico.

"Aquí era un personaje muy conocido. A alguien se le ha iluminado y las consecuencias han sido estas", comenta una joven. "Todo acto que sea contra mobiliario público no me parece bien", añade otro vecino.

El Ayuntamiento rechazó retirar la estatua, tal y como había pedido la oposición, después de la confesión de Pujol y la pérdida de sus honores como expresident.

No es el primer ataque en esta localidad contra la imagen de Pujol. En la víspera de la Diada, la estatua de Pujol apareció llena de pintura blanca.

A pesar de que el Ayuntamiento ha enviado una grúa para intentar recomponer la escena, ha sido imposible. La estatua de Pujol ya no se mantenía en pie. Asimismo, han guardado la estatua y los técnicos han empezado a analizar qué se puede hacer.

"Yo no lo quería aquí. Yo pensaba que no tenía que estar aquí. No tenemos que darle los honores", asegura una mujer.

Quieren decidir si el símbolo caído se merece volver a mirarles desde las alturas. El Ayuntamiento lamenta que haya personas que no respetan la voluntad democrática.