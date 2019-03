La cúpula del PSOE cierra filas en torno a Rubalcaba

REACCIONES SOCIALISTAS AL ESCÁNDALO DE PONFERRADA

La moción de censura de Ponferrada no ha gustado en las filas socialistas y son muchos los líderes que han opinado al respecto. El secretario general del PSC, Pere Navarro, no ve con buenos ojos que se apoyasen "en ese tipo tránsfuga" y al líder del PSM, Tomás Gómez, ha mostrado su disgusto por ver "tan expuesto" a Rubalcaba, que, apunta, "no tiene ahí responsabilidad".