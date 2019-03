La CUP rechaza la propuesta de Mas y votará otra vez 'no' a su investidura

"Lo tenemos al alcance", ha asegurado Baños desde la tribuna de oradores del Parlament, después de que Mas se haya ofrecido a someterse a una cuestión de confianza en septiembre para que la cámara catalana, con los votos de la CUP, pueda relevarlo si considera que no ha cumplido sus promesas.

"Es un 'no tranquilo' -ha precisado-, ni se acaba ni se agota esta mañana, es fruto de nuestras promesas electorales pero no solo esto" y "nos estimula a ir más lejos, no es un 'no' enrocado". "Los argumentos -ha añadido- son los mismos que los del otro día pero también decimos que 'no' a los nuevos argumentos puestos encima de la mesa, los cuales sin embargo los valoramos positivamente como un movimiento".

"Son propuestas más creativas de los acuerdos de gobierno que ya tenían con ERC, aunque hay cosas interesantes, como lo de la moción de confianza" que "dejamos encima de la mesa para futuras ofertas que se hagan", ha apuntado Baños antes de pedir "no caer en trampas; no existen independentistas buenos y malos, ni facilitadores ni entorpecedores".

"Tenemos el objetivo común imprescindible, lo tenemos cerca y no lo dejaremos pasar", ha subrayado antes de recordar que "la debilidad histórica" de lucha por las libertades nacionales de Cataluña "ha sido la discordia entre nosotros en momentos claves".

A los que responsabilizan a la CUP del fracaso de la investidura de Mas, Antonio Baños ha advertido que "crear ruido no ayuda, señalar culpabilidad no une, y las gesticulaciones públicas excesivas no sirven y las cazas de brujas tampoco".

"Creemos en la lealtad en las negociaciones, en la palabra dada, y en el volver a negociar", ha proclamado antes de exigir "más respeto a la CUP, la única fuerza -a su juicio- que no ha tenido militantes juzgados por corrupción". Baños también ha querido dejar claro que "no somos la muleta ni la bisagra de nadie, creemos que tenemos un papel mucho más constructivo, y hemos dicho que preferimos ser un muelle", para "hacer las cosas bien hechas".

Después de señalar que "la Cataluña por la que luchamos la ganamos poco a poco, no queremos ningún regalo", Baños ha reiterado su compromiso de que la CUP sea "la última en levantarse de la mesa" de negociaciones con JxSí.

"Les hacemos una oferta de mano tendida, son (JxSí) el grupo mayoritario, nadie discute esto, pero nos sorprende que busquen una mayoría temporal de 64 diputados cuando la auténtica necesidad del proceso es conseguir una mayoría de 72, nosotros creemos en ella para construir la república catalana".

Según Baños, las elecciones anticipadas en el mes de marzo "son reaccionarias, no revolucionarias, nunca las pondremos encima de la mesa" y, minutos después de haberle indicado al dirigente del PP Xavier García Albiol que la CUP "no acata" la sentencia del Tribunal Constitucional, ha indicado que su formación "estará a la cabeza para defender a este país frente a un Estado decimonónico".