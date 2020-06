Con la llegada del verano también vuelve el calor, y lo primero que solemos hacer si estamos en un espacio cerrado es poner el aire acondicionado. Por eso, los expertos aclaran: estos aparatos no transmiten el coronavirus, pero su uso sin una ventilación correcta sí que favorece el contagio.

"Los sistemas que simplemente recirculan el aire favorecen la difusión del virus. La ventilación de los locales es una medida fundamental, incluso pasando frío o calor", ha explicado Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago.

El aire acondicionado que tenemos en casa climatiza sin renovar el aire que hay en la habitación. Simplemente lo mueve y enfría. "No todos los equipos a nivel doméstico permiten esta entrada de aire exterior. Por eso se recomienda tanto la ventilación natural", ha detallado Sara Moraga, socia del Colegio de Ambientólogos de Madrid.

Para evitar el contagio y no gastar demasiado en climatización, se recomienda ventilar un par de veces, a primera hora de la mañana o última de la tarde, cuando la temperatura no es muy alta. El mejor ejemplo del riesgo si no se ventila está en Guangzhou, en China.

Una cena en un restaurante en el que había una persona contagiada acabó con diez diagnosticados. No había ventilación y el aire acondicionado concentró microgotas de saliva con carga viral del paciente 0. Además, tampoco debemos olvidar que el aire acondicionado lleva filtros que deben cambiarse.

"Si ese mantenimiento de filtros lo hemos realizado correctamente, que mínimo se recomienda una vez al año, podemos evitar que mucha carga viral se quede en esos filtros", ha precisado Sara Moraga. Las altas temperaturas harán que la climatización también esté en centros comerciales, cines o tiendas. Sin embargo, no debemos preocuparnos. El funcionamiento de estos aparatos a nivel industrial es distinto.

"En estas superficies el aire acondicionado ya tiene un aporte de aire exterior. Lo que hay que hacer ahora es aumentar ese aire exterior lo máximo posible para evitar las recirculaciones de aire", ha expuesto José Cubillo, técnico de climatización. Hacer un buen uso del aire acondicionado y evitar el riesgo de contagio está en nuestra mano.