"Incapaz" y "negligente". Son los adjetivos que dedica la portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, a la vicepresidenta Teresa Ribera, a la que señala como culpable de que no se "adopten medidas" que frenen la subida del precio de la luz.

En una entrevista en 'El Mundo', Gamarra pide al Gobierno que "dimita y convoque elecciones" en lugar de "manifestarse contra sí mismo", en alusión a las críticas llegadas desde Unidas Podemos por esta crisis energética.

"Si tenemos una vicepresidenta incapaz y negligente y que no es capaz de hacer nada, lo que tiene que ser es cesada", pide Gamarra, además de dejar "tomar decisiones a quien sepa".

Para Gamarra, el Gobierno de Sánchez está "derrotado" y "no quiere actuar ni sabe gobernar". "Se constata que no era una crisis de Gobierno, sino de un Gobierno en crisis cuyo problema se llama Pedro Sánchez. Por muchos ministros que cambies, el problema sigue siendo quién lo dirige. Era una operación de marketing y el tiempo al marketing le va muy mal. Pronto se ve que no hay nada detrás", argumenta la portavoz.

Gamarra defiende que "España pide cambio político" y niega que el PP tenga "complejo" de pedir un posible apoyo a Vox para un futuro Gobierno. No descarta que Albert Rivera acuda a la próxima convención del PP, cuestión que ve "irrelevante" frente a "las ideas y las propuestas" que se debatan.