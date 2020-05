Cada vez es más habitual el uso de la mascarilla en la calle, hay varios tipos pero no todas deben utilizarse por igual,.

Personas sin síntomas

Desde el Gobierno han sugerido a las personas sanas y sin síntomas que utilicen mascarillas higiénicas. Sin embargo, la vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Rosalía Gonzalo, explica que el que una persona no tenga síntomas "no significa que esté libre de contagio", por lo que recomienda utilizar mascarillas quirúrgicas y dejar a higiénica para los momentos en los que no haya riesgo.

Gonzalo señala que todo dependerá de la persona y su circunstancia, "de cómo se ha relacionado en los últimos días y con quién se ha relaccionado", por ello recomienda usar las mascarillas FFP2 o FFP3 en los casos en los que no podamos garantizar la distancia social como en el supermercado.

Personas con síntomas

Gonzalo sostiene que "sin ninguna duda", el tipo más indicado para las personas con síntomas de coronavirus son las quirúrgicas.

Sanitarios

Mientras que el personal sanitario deberá utilizar equipos de protección y mascarillas FFP2 o FFP3 con o sin válvula, dependiendo del tipo de trabajo que estén desempeñando, ya que la mascarilla con válvula solo protege a quien la lleva.

Grupos de riesgo

Por último, las personas que se encuentran en algún grupo de riesgo, deberán utilizar mascarillas FFP2 o FFP3 con válvula o sin ella dependiendo de la patología, ya que si se trata de una persona con insufienciencia respiratoria imporante o inmunodeprimida va a estar mucho más cómoda con una mascarilla con válvula eso sí, manteniendo una serie de precauciones.