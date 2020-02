El líder del PP, Pablo Casado, cree que se puede llegar a acuerdos de gobernabilidad con Vox, poniendo como ejemplo Madrid o Andalucía. Palabras tras un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que, sin embargo, se ha mostrado convencido de que esta formación no tendrá representación parlamentaria en Galicia tras las elecciones del 5 de abril, si bien ha dicho que si los gallegos "quieren que me vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y sobre pactos con Vox en Galicia, Feijóo ha explicado que el objetivo de la formación de Abascal es que él no repita como presidente de la comunidad, "y ahí coinciden plenamente con el nacionalismo gallego, con el populismo y con el socialismo".

A la pregunta de si ve difícil pactar cuando Santiago Abascal le considera "el Torra gallego", Feijóo ha comentado que no ve al líder de Vox pactando con Torra, "sería muy violento para él y no se lo recomendaría. No le voy a poner en esa situación".

También ha tenido mensaje para Ciudadanos. Mientras que Casado ha abogado por mantener la coalición con Cs en las próximas elecciones generales después del "paso fundamental" que en busca de ese objetivo ambas formaciones han dado cara a los comicios gallegos y vascos, Feijóo ha recordado que los de Inés Arrimadas cambian de opinión "demasiadas veces".

Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del partido de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para pasar luego al Grupo Mixto, "eso los gallegos no lo entenderían, y yo tampoco". "Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación de intereses electorales", ha señalado.

No exento de tono irónico, Feijóo ha recordado que el PP tiene 41 escaños en Galicia frente a cero de Cs. Y en ese contexto "de proporcionalidad, cómo no hablar hasta el final", se ha preguntado.