Ante las críticas en el PP a la ley Gallardón, la oposición quiere que la votación sea secreta

Quieren una comparecencia urgente en el Congreso, el PSOE e Izquierda Plural han registrado una petición para que el ministro Gallardón, Ana Mato y la vicepresidenta del Gobierno expliquen la reforma del aborto ante la Diputación Permanente.

Aseguran que una ley que se ensaña con las mujeres y que nos retrotrae a tiempos preconstitucionales tiene que ser sometida a revisión. "Trata de manera misógina a la mujer, la considera menor de edad y no le reconoce sus derechos. Una ley cavernaria no puede entrar en el Congreso de los Diputados", explica Gaspar Llamazares, diputado de IU por Asturias.

El PSOE va más allá y pide su retirada inmediata. "Restringir los derechos y las libertades de las mujeres es atentar contra la democracia", asegura Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso. Además, quieren que se convoque un pleno extraordinario en el que los diputados puedan emitir su voto en secreto.

El secretario de Organización del PSOE ha vuelto a tachar la ley Gallardón de retroceso. Asegura que el PP no puede sentirse orgulloso de una norma que aplaude Le Pen y que es criticada desde sus propias filas.

Mientras la oposición diseña un frente común contra la reforma, la división interna en el PP no para de crecer. El secretario general de Nuevas Generaciones ha asegurado en su perfil de Twitter que el sentir mayoritario no es favorable al anteproyecto y pide al Gobierno que no complique más las cosas suprimiendo el supuesto de malformación. Nuevas Generaciones ya ha desautorizado a su número dos, asegura que sus opiniones corresponden a un afiliado más.