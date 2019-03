Crespo asegura ante Ruz que PAC es Correa y LB no es Bárcenas

El considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha arremetido contra los informes de la UDEF y ha insistido en que el acrónimo PAC corresponde a Francisco Correa, y no al ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, y que LB y "Luis El Cabrón" no es el extesorero Luis Bárcenas.

En su declaración, que se ha prolongado menos de una hora, Crespo se ha limitado a contestar únicamente a quince preguntas del juez Pablo Ruz y sólo para contestar a la cuestión de si PAC era o no Álvarez Cascos, como ha sostenido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en uno de sus últimos informes.

Crespo ha denunciado que los informes de la UDEF están plagados de errores, son parciales e interesados y los ha calificado de "novelas de déficit de verdad", según ha asegurado su abogado Miguel Durán.