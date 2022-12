La número dos del PP, al ser preguntada por los dirigentes de su partido que han abogado por abrir un período de reflexión si los resultados no son buenos, insiste en no hablar de futuribles, y llama a todos en la organización a trabajar para obtener la victoria y volver a conseguir mayorías suficientes para gobernar.

"Las reflexiones que tiene que hacer ahora el partido son las encaminadas a ganar las elecciones y, a partir del 24 de mayo, estaremos en otra situación", apunta Cospedal. Además, considera que, de haber cambios en la cúpula, deben hacerse cuando toca, esto es, en el congreso del partido, "siempre ha funcionado así y es como tiene que funcionar, la verdad", apostilla.

Cospedal siempre ha estado "muy tranquila" dentro del PP

En cualquier caso, insiste en que siempre ha estado "muy tranquila" y "nunca, nunca jamás" se ha sentido cuestionada y nadie en la organización le ha trasladado "cosa semejante". Añade, en suma, que no se va a poner "nerviosa" por ver o leer "determinadas cosas".

"Tampoco he sentido ningún cuestionamiento cuando hemos ganado las generales, las municipales, las autonómicas o las europeas", continúa Cospedal, quien, en otro momento de la entrevista, asegura que ha sentido el apoyo del presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, "todos los días" desde que la propuso para el cargo.

La número dos del PP se muestra reacia a hablar de pactos postelectorales, un asunto que "desde el punto de vista filosófico o de disquisición política puede quedar muy bien", pero que ella ve muy "complicado" en esta época previa a las votaciones. Los partidos con vocación de gobernar, reitera, deben aspirar a hacerlo con mayoría suficiente. Si eso no ocurre "ya veremos", añade, pero defiende que debe ser el partido más votado el que marque "la línea argumental" para gobernar.

Los problemas de pactar con ciudadanos en Castilla-La Mancha

Cuando se le pregunta por la posibilidad de que el PP pacte con Ciudadanos si no obtiene mayorías suficientes, Cospedal advierte de que, en su caso ya habría "un primer problema". Y es que Ciudadanos, dice, "no quiere que el AVE llegue a Talavera de la Reina" o defiende "volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones", y eso ella no lo va a admitir "de ninguna manera".

La secretaria general del PP defiende que su partido centre esta campaña en la recuperación económica y su mensaje sea explicar que las medidas tomadas, pese a "ingratas o impopulares", están dando resultados.

Los casos de corrupción siempre hacen "daño"

Además, y pese a admitir que el partido se ha visto golpeado por numerosos casos de corrupción que "siempre hacen daño", Cospedal cree que los ciudadanos "van a saber valorar" las medidas que ha tomado el Gobierno para atajarla. Como también, en su opinión, "saben ver" los españoles la "absoluta independencia de los órganos judiciales" que está permitiendo conocer y enjuiciar comportamientos "pasados" que afectan incluso al partido que gobierna.

Sobre el último escándalo entre las filas populares, el del ya expresidente provincial en Valencia, Alfonso Rus, Cospedal explica que la rapidez de respuesta del partido se ha debido a que había "cosas muy evidentes" y unas grabaciones -en las que se oye a Rus contar el dinero de una supuesta comisión- que "parecían inaceptables". Ha subrayado, eso sí, que "en otros casos todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia" y que, además, "ningún caso se parece a otro".

Cospedal arremete contra las "figuras mesiánicas" de la política

No se refiere explícitamente a Albert Rivera o a Pablo Iglesias, pero censura las nuevas "figuras mesiánicas" de la política, los "salvadores o salvadoras" que parecen tener la "solución perfecta para todo". "Gobernar es muy difícil y gobernar un país que estuvo en su crisis más profunda es todavía mucho más difícil", dice Cospedal, quien asegura desconfiar mucho de "éstos que vienen ahora y dicen que tienen la varita mágica" para resolverlo todo.