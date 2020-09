Aguado: "Se va a seguir permitiendo que la gente acuda a sus trabajos, al colegio..."

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, tras alcanzar un preacuerdo con el Gobierno central para homogeneizar criterios en grandes municipios, y ha incidido en que "no se va a volver a encerrar" pero sí a "restringir movilidad innecesaria". En una entrevista en Antena 3, Aguado ha incidido en que "es importante lanzar un mensaje a los ciudadanos de que no se va a encerrar a los ciudadanos en sus casas. Eso no va a pasar. Lo que sí que se va a hacer es restringir la movilidad innecesaria, la que no es imprescindible. Se va a seguir permitiendo que la gente acuda a sus trabajos, al colegio, a ir al banco, a presentarse a los exámenes... lo que se intenta es poner coto a una curva".