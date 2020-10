Corinna cree que no está todo dicho en el escándalo del rey emérito Juan Carlos I. En una entrevista en 'OkDiario', la excompañera sentimental del monarca habla del “modus operandi de 40 años” que asegura haber tenido Juan Carlos en España.

Sobre la fortuna que algunos medios como el 'New York Times' o 'Forbes' estiman que tiene el rey emérito, Corinna opina que son publicaciones “bastante serias”, sin entrar a “contradecirlas”.

"El New York Times estima su fortuna total en 2.300 millones de dólares. Forbes la ha estimado en torno a 1.200 millones de euros. Estoy segura de que son publicaciones bastante serias y que basan sus estimaciones en investigaciones bastante exhaustivas, así que no soy quién para contradecirlas", explica.

“Parece que a lo largo de 40 años se sabe de muchos regalos y grandes transacciones para los intereses comerciales de España”, añade. Corinna cree que desde España se le puso una etiqueta “sumamente negativa”, “una bruja a la que se le podía responsabilizar de todo lo que está podrido en la Casa Borbón”.

Para Corinna, el problema está en la figura de inviolabilidad del rey en la Constitución, hecho que “protegía” a Juan Carlos en cualquier circunstancia. “Quería saber el nombre de los periodistas españoles que hacían preguntas inconvenientes”, revela.

[[H3:“Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con las finanzas de su padre”]]

Corinna opina que ha sido la propia Casa Real la que ha propiciado “sus propios problemas”, unos problemas de los que no exculpa a Felipe VI, del que sí que reconoce que está liderando una era “más transparente en cuanto a finanzas”.

“¿Depende de él alejarse de ello habiéndose beneficiado toda su vida del dinero de su padre? Eso es difícil, porque Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con ello si te has beneficiado de ello toda tu vida”, asevera.

La excompañera sentimental del rey emérito ve necesario hacer reformas en la figura de la Monarquía en España antes de que la situación se vuelva “más inestable”.

[[H3:“Me quedé boquiabierta cuando vi la máquina de contar dinero en Zarzuela”]]

Corinna reconoce haber visto una máquina de contar dinero que hay en La Zarzuela, un momento que le dejó “asombrada” y con la “boca abierta”. “Un miembro del personal me enseño cómo funcionaba”, recuerda Corinna, un momento que se dio en torno a 2006.

Sobre el método que tenía ese dinero de viajar, Corinna asegura que “se ha visto en el proceso judicial” cómo los administradores del Rey Juan Carlos transfirieron grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid.

“Grandes sumas cruzaron la frontera y todos sabemos que, para ti, para mí y para ti, el límite son 10.000 -euros-. Así que grandes sumas cruzaron la frontera regularmente, sí”, agrega.