Juan Carlos I le habría dicho a Corinna que pensaba casarse con ella, según las grabaciones de la aristócrata con el comisario Villarejo desveladas por 'OK Diario' y 'el Español'. Según la versión de la mujer, el rey emérito le habría pedido trabajar y entregarle la mitad del dinero.

Según Corinna, el rey le dijo "mira, soy pobre. Tengo sólo 20 millones de dólares. Si tú quieres vivir conmigo tienes que trabajar, así que te voy a presentar a algunas personas pero tienes que trabajar. Podremos ahorrar y entonces podremos vivir después de esto", a lo que ella respondió con un "ok".

Posteriormente, cuenta que el rey le ofreció que vivieran juntos en el palacio de El Pardo: "Me decía, '¡Por favor, Corinna, quiero casarme contigo! Tengo aquí los planos del palacio del Pardo'". Y añade: "Él me decía 'me voy a casar contigo'. Y le dijo a su hijo 'no me casaré con ella', porque estaba vendiendo a su familia que quería quedarse allí, que 'no me divorciaré de su madre', que 'puedo ir a visitarla cada cierto tiempo'".

Corinna concluye afirmando que Juan Carlos I "quería el dinero" y que pese a que el dinero que ganó trabajando está en su bolsillo, "ahora él quiere la mitad".

Por otra parte, narra cómo rompieron por primera vez en 2010 asegurando que fue porque el rey le confesó que llevaba tres años saliendo con otra mujer, una empresaria valenciana relacionada con una ONG internacional. Corinna explica que se quedó con él hasta 2013 por los achaques de salud que tuvo el rey.

