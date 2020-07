El rey de Marruecos le habría regalado al rey Juan Carlos un terreno de 45.000 metros cuadrados cerca de la ciudad de Marrakech. Así lo aseguró Corinna Larsen en un encuentro con el excomisario Villarejo.

Una operación que, según explicó la consultora alemana, habría generado muchos problemas. "Hacen cosas que son peligrosísimas. Le han puesto (a Juan Carlos I) una propiedad del rey de Marruecos", se escucha en la grabación a la que ha tenido acceso 'OkDiario'.

"Si el emérito no sabe lo que quiere hacer, nosotros no podemos ponernos en una situación... ¿Qué quieres que haga con la propiedad?. Hay camellos, no hay electricidad. Tienes que hacer una inversión, también de seguridad porque esos países son peligrosísimos", apuntó en su conversación.

Hacen cosas que son peligrosísimas. Le han puesto (a Juan Carlos I) una propiedad del rey de Marruecos"

Esta grabación corresponde a la cita que mantuvieron el 7 de octubre de 2016 el excomisario Villarejo y Corinna Larsen en un restaurante de Londres. Entonces, habían pasado dos años de la abdicación de Juan Carlos I.

Entonces, la examiga del monarca también le contó a Villarejo que el abogado Dante Canonica viajó "a Marruecos para verse con el brazo derecho del rey". Algo que, a su juicio, olía a "blanqueo".

"Los marroquíes le han dicho 'ustedes nos han pedido que le regalemos una propiedad y han hecho el montaje financiero, ahora quieren dejarlo en nada, pero nosotros no vamos a comprarlo'. Los marroquíes se negaban a pagar al rey dos o tres millones de dólares", añadió durante su conversación con el expolicía.