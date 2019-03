Las conversaciones de los agentes del incidente de Aguirre demuestran que se fugó

Aguirre sí se dio a la fuga el día de su incidente en la Gran Vía, así lo atestiguan las conversaciones de los agentes. En las transcripciones de las conversaciones por emisoras internas que publica 'El Confidencial' se puede leer: "Hemos denunciado a doña Esperanza Aguirre. Se nos ha dado a la fuga, ha tirado la moto de mi compañero, la está persiguiendo Palma (Policía Municipal de Madrid) y no, no quiere parar".



Es la reacción de un agente cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid decide parar en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero. A continuación, el agente explica: "Hemos parado un vehículo que resulta ser de doña Esperanza Aguirre. Hemos perseguido y hemos parado en su domicilio".



"Entiendo que se le ha dado a la fuga un conductor. Dígame si tiene usted afiliada a esa persona", le responden. "Sí, sí, positivo. La tenemos afiliada. Ha tirado la moto de mi compañero y estamos aquí. Hemos conseguido pararla", dice de nuevo el agente.



Los agentes mantienen que Aguirre sí tiró la moto de un agente y sí se fugó. Sin embargo, la presidenta del PP de Madrid sostiene que no se dio a la fuga y que sólo se buscaba la foto. El 4 de abril dijo en 'Al Rojo Vivo' que "la bronquita ya sobra después de la multita".