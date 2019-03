Las contradicciones de Aguirre entre lo que pide y lo que hace

DEL ‘DICHO AL HECHO’ DE LA LÍDER DEL PP MADRILEÑO

El último choque entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy llega después de que esta pidiera a Rajoy una reducción de la administración pública, que considera es demasiado grande. Sin embargo, una vez más, Aguirre pide cosas que ella no ha llevado a cabo durante su gestión. El número de empleados públicos no descendió en la comunidad de Madrid durante su mandato y esta no es la única contradicción de la expresidenta madrileña.