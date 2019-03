El Congreso quiere que el diputado de Amaiur que rompió la Constitución, Sabino Cuadra, pida disculpas

EL 1 DE OCTUBRE SE REUNIRÁ CON JESÚS POSADA

El Congreso le dará a Sabino Cuadra posibilidad de pedir perdón antes de sancionarlo por romper varias páginas de la Constitución en la tribuna de oradores. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, se reunirá el día 1 de octubre con el diputado de Amaiur para reprocharle su actitud e instarle a retirar la ofensa si no quiere ser castigado. Por su parte Cuadra cree que no tiene que disculparse por nada "no me da lo mismo que me castiguen, espero que la sensatez reine en la mesa del Congreso". Cuadra ha añadido que esto es un "ejercicio de libertad".