La Comisión de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza estuvo marcada por un rifirrafe entre el concejal de Podemos y activista LGTBI Fernando Rivarés y la concejala de Vox Carmen Rouco. Además, los socialistas también han denunciado estas palabras.

"Mi despacho está abierto para todos: gais, lesbianas, normales y no normales", son las palabras de la polémica que salieron de la boca de Carmen Rouco, concejal de Vox que había incluido en el orden del día una pregunta para conocer el nombre de las personas y el coste del servicio de Asesoría Sexológicas para Mayores.

El concejal de Podemos-Equo Fernando Rivarés no ha podido aguantar esas afirmaciones y ha pedido la palabra "por alusiones, como hombre gay y activista". "Cada palabra y política que plantean es un ataque a la comunidad LGTBIQ a la que pertenezco", le recriminaba.

Ante la contestación de Rouco diciendo que su despacho está "abierto para usted, y para gais, lesbianas, normales y no normales", Rivarés le afeaba indignado: "¿Cómo que normales? ¿Cómo se atreve?". "Ímplicitamente a mí me ha llamado no normal, es una actitud radicalmente homófoba. Explíquese, porque su homofobia va a recorrer España", sentenciaba tras avisar de que viralizaría el vídeo.