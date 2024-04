Las comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha han optado por no emitir su voto sobre el plan antitabaco de Sanidad. Según Sanidad, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias sí que se han adherido al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, mientras que el resto ha decidido "no emitir voto" porque cree que el procedimiento "no es el adecuado", según ha podido conocer Europa Press.

Con todo, este Plan se aprobará en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) este mismo viernes, independientemente de cuántas CCAA estén a favor o en contra.

A esta hora, todas las autonomías, incluidas Ceuta y Melilla, han enviado un correo electrónico a Sanidad comunicando su posición con respecto al Plan, tal y como se acordó en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este miércoles, una vez han revisado los cambios propuestos y las alegaciones presentadas.

Dado que el Plan se aprobará igualmente, Sanidad ha explicado que convocó las dos últimas reuniones de la Comisión de Salud Pública para buscar un "consenso".

En línea con lo que ha venido diciendo en las últimas semanas la ministra de Sanidad, Mónica García, estas mismas fuentes han asegurado que el Plan se verá reflejado próximamente "en una ley". Sin embargo, las CCAA que quieran instaurar alguna de las medidas del documento antes de que se desarrolle una normativa estatal podrán hacerlo porque "tendrán un aval".

Entre las CCAA que se han posicionado en contra, se encuentra Cantabria, aunque ha asegurado que lo acatará si el Ministerio de Sanidad lo aprueba porque no se va a "enfrentar" ni actuar "en rebeldía".

"No nos parece serio, creemos que si se hace un plan tiene que ser con todas las consecuencias y con el consenso de las comunidades y no deprisa y corriendo y modificando los documentos como se están modificando permanentemente", ha valorado el consejero de Salud, César Pascual.

La presidenta del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga, cree que el Plan no es el instrumento para establecer prohibiciones; y ha criticado que es fruto de una "imposición", en el que ha primado la "unilateralidad".

Asimismo, Buruaga ha reiterado que Cantabria no está a favor de prohibir fumar en las terrazas, sino que apuesta por las medidas de concienciación y políticas de prevención y educación, así como de incentivos y la autorregulación.

Algunas CCAA piden una memoria económica

Por su parte, el consejero valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que defenderá "a ultranza" en el CISNS "los espacios sin humo", pero ha exigido al Ministerio que acompañe el Plan Antitabaco de una memoria económica justificativa. En este mismo sentido se ha pronunciado Murcia, asegurando que "no votará el Plan Antitabaco hasta que no incluya una memoria económica".

Extremadura, si bien se ha mostrado a favor de que exista un plan de control y prevención del tabaquismo, espera que se pueda "abrir un debate" en la reunión del CISNS de este viernes pese a la decisión del Ministerio de aprobar el plan en el pleno aunque no se adhieran todas las CCAA.

Por otro lado, Baleares tampoco apoyará este Plan, decisión que fundamenta en la falta de "concreción" de algunas medidas, especialmente en lo relativo a la memoria económica y la financiación de las actuaciones previstas.

Asimismo, Castilla y León, ve "equivocado" que se hayan dado 24 horas para decidir si se apoya o no el Plan Antitabaco, y defiende una reducción del consumo con medidas acordadas.