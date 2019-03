La Comunidad de Madrid pagó en 2007 actos electorales del PP

La Comunidad de Madrid pagó 178.000 euros para actos electorales del PP en la campaña de las municipales y autonómicas de 2007, según un documento remitido por Hacienda a la Audiencia Nacional del que informa el diario 'El Mundo'.

En su información, el diario asegura que la consejería de Presidencia de la Comunidad pagó en junio de ese año 286.866 euros para el montaje escenográfico de actos políticos, de los cuáles 178.000 corresponderían a actos electorales del Partido Popular.

Los pagos se hicieron a la empresa Marketing Quality Management, aunque 'El Mundo' asegura que quien realmente ejecutó los trabajos fue Diseño Asimétrico, una sociedad que forma parte de la trama Gürtel.

Esperanza Aguirre ha desmentido la información a través de una publicación en su blog, "ninguno de esos altos cargos tuvo nada que ver con la organización de la campaña del Partido Popular de Madrid en mayo de 2007. Y, por supuesto, es completamente falso que el dinero de esas facturas se utilizara para pagar actos del partido", ha sentenciado.

Su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González "no hay ninguna actuación ilegal por parte de la Comunidad de Madrid, no hay ningún pago que se hiciera desde el Gobierno para actos electorales del PP y, por lo tanto, es una información que no se ajusta a la realidad".

Por su parte, la Agencia Tributaria deja claro en su informe que detrás de la opración estaba Alberto López Viejo, exconsejero madrileño e imputado en la trama Gürtel.